Macky Sall exprime sa compassion et présente ses "condoléances émues au peuple libanais "

Le chef de l'Etat Macky Sall a réagi à la situation qui prévaut au Liban où deux explosions ont fait 73 morts et plus de 3700 blessés. Le président Sall, sur twitter, a exprimé sa compassion et présenté ses "condoléances émues au peuple libanais ".