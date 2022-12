Macky Sall-Zelensky : Ce qu’ils se sont dit

Macky Sall-Zelensky

Le Président en exercice de l'Union Africaine a annoncé dans un tweet avoir reçu un appel de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien l’a informé de son initiative «Grain from Ukraine» et de son plan de paix. D'autres sujets d'intérêt commun ont aussi été abordés.