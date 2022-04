Macron à Le Pen : «Vous dépendez du pouvoir russe et de monsieur Poutine»

«Je prends note des positions de Marine Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que défend son parti au Parlement européen», tance Emmanuel Macron en préambule.



«Et d’ailleurs ce que vous venez de dire est complètement le contraire des positions que vous avez toujours tenu. Vous avez été une des premières parlementaires à reconnaître le résultat de l’annexion de la Crimée par la Russie. Vous l’avez fait, et je le dis avec beaucoup de gravité, (car) vous dépendez du pouvoir russe et de monsieur Poutine quelques mois après vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d’une banque russe proche du pouvoir puis vous avez reboutiqué ce prêt auprès d’autres acteurs qui sont impliquées dans la guerre en Syrie donc vous ne parlez pas à d’autres dirigeants vous parlez à votre banquier et c’est peut-être ça que quand il faut prendre des décisions courageuses ni vous ni vos représentants ne sont là», conclut-il.



.Et d’ajouter : «Vous avez toujours été ambiguë sur le sujet car vous n’êtes pas dans une situation de puissance à puissance, vos intérêts sont liés à ceux de la Russie».