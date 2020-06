Macron est intervenu dans l'enquête sur Kohler, révèle Mediapart

AFP Alexis Kohler et Emmanuel Macron

Mediapart s'est procuré une lettre d'Emmanuel Macron qui suscite de nouvelles interrogations dans l'affaire Alexis Kohler.





JUSTICE - Une lettre désormais au coeur de nombreuses interrogations. Ce mardi 23 juin en séance à l'Assemblée nationale, le député de la France Insoumise Ugo Bernalicis a interrogé la Garde des Sceaux Nicole Belloubet sur les remontées d'informations dont elle a pu bénéficier. L'élu l'a ainsi précisément questionné sur une note qu'Emmanuel Macron a lui-même écrit en faveur d'Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général de l'Élysée.





Ce dernier était visé depuis juin 2018 par une enquête du Parquet national financier pour une affaire de conflit d'intérêts entre ses anciens postes dans la haute fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC.

@EmmanuelMacron a écrit (à la main !) une lettre visant à absoudre Alexis #Kohler des chefs d'inculpation dont il fait l'objet.



À mes questions pourtant très claires sur cette affaire, @NBelloubet fait semblant de ne pas comprendre et répond à côté pour mieux couvrir #Macron. pic.twitter.com/2SdBd1fEej — Ugo Bernalicis ? (@Ugobernalicis) June 23, 2020

L'enquête a finalement été classée sans suite le 22 août 2019, mais un nouvel élément vient jeter le trouble sur cette décision. Dans un article paru ce mardi, le quotidien en ligne Mediapart révèle s'être procuré une lettre d'Emmanuel Macron transmise au PNF le 1er juillet dernier. Celle-ci montre, selon le quotidien, que le président est “intervenu directement dans une procédure judiciaire individuelle” au détriment “de la séparation des pouvoirs”.





Une note personnelle





Dans ce qui est formulé comme une note à l'attention de son collaborateur, le chef de l'État y assure notamment que, lors de son passage au ministère de l'Economie pendant le quinquennat précédent il était parfaitement informé des liens entre Alexis Kohler, qui était alors son directeur de cabinet, et MSC et que ce dernier lui a formellement “remis un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant ce dossier”.





L'attestation a été envoyée avec de nombreuses autres par l'avocat d'Alexis Kohler. Or relève Mediapart, elle intervient à un curieux moment. Alors qu'un premier rapport d'enquête s'avérait “totalement accablant pour Alexis Kohler”, un deuxième rapport définitif est finalement fourni après que la note du président soit transmise au parquet. Les conclusions y sont résolument différentes et le commissaire ne remet plus en cause la bonne foi du secrétaire général. “Il a été réduit d'une bonne dizaine de pages: tous les faits dérangeants contre Alexis Kohler ont été expurgés”, assure Mediapart.





Interrogé le 20 mai dernier par la Commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, Anticor a dit soupçonner des tentatives d'immixtions dans l'affaire Alexis Kohler. Comme Mediapart, l'association anticorruption a également relevé que la décision du classement sans suite était intervenue à un moment d'intérim à la direction du PNF, entre le départ d'Éliane Houlette le 30 juin, et l'arrivée officielle de son successeur Jean-Jacques Bohnert, le 9 octobre 2019.





Si face à Ugo Bernalicis, Nicole Belloubet a plutôt botté en touche sur le fond de l'affaire, l'Élysée n'a pas non plus donné suite aux questions de Mediapart.