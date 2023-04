Macron : "Marine Le Pen arrivera au pouvoir si…"

Emmanuel Macron a estimé dimanche dans Le Parisien que "Marine Le Pen arrivera (au pouvoir) si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel".





Dans un entretien face aux lecteurs du quotidien, le chef de l'Etat, qui assure ne pas avoir "de leçons à recevoir" à ce sujet car lui l'a "battue deux fois", avance qu'on "ne gagnera jamais" contre le RN "au jeu du plus populiste et démagogue", mais grâce aux "chantiers de la réindustrialisation, de l'écologie, de l'ordre et du combat pour nos services publics".