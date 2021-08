Macron s'entretient de l'Afghanistan avec Poutine et Draghi

Les deux présidents «sont convenus de se coordonner étroitement dans les jours et semaines à venir, sur le plan bilatéral ainsi qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, comme dans le cadre du G20», a-t-elle ajouté. Auparavant, Macron et Draghi s'étaient également accordés sur la «nécessité d'une étroite coopération» au sein de l'UE «afin de mener à bien l'évacuation d'Européens et des Afghans les plus menacés, ainsi que pour anticiper les conséquences de la crise afghane», selon l'Elysée.







Depuis le début de la semaine, le chef de l'Etat français s'est déjà entretenu de l'Afghanistan avec l'Allemande Angela Merkel et le Britannique Boris Johnson, alors qu'une réunion du G7 est prévue la semaine prochaine.





Au cours de l'entretien avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a de nouveau appelé à la libération de l'opposant Alexei Navalny, «un an après la tentative d'assassinat dont il a été victime, conformément aux décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme», a précisé l'Elysée. Il a également souhaité que les élections législatives russes de septembre «se tiennent dans le respect des critères de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)», selon la présidence.