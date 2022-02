Macron séduit par la DER

«La DER nous inspire. Nous avons besoin de ces genres de structures. Elle permet de diversifier et d’offrir des financements adaptés et très inclusifs. En ayant un ministre délégué à l’entrepreneuriat rapide, vos nous donnez une leçon», a dit Emmanuel Macron, s’adressant à Macky Sall.



Ce dernier a réagi, soutenant que la DER, qui a financé plusieurs milliards de Fcfa à des secteurs exclus du système classique, va encore mettre plus de ressources disponibles.



À en croire le quotidien national Le Soleil, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce jeudi, le Fonds Diaspora de la DER/FJ a été présenté, ce mardi 15 février 2022, à des Sénégalais établis en France.