Madonna, Justin Bieber, Snoop Dogg... La colère des stars après la mort de George Floyd lors d'une arrestation policière

Plusieurs célébrités se sont indignées sur les réseaux sociaux, à la suite du décès de cet homme noir de 46 ans lors de son interpellation . Une vidéo le montre plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. Jusqu'à l'étouffement fatal.





Depuis lundi 25 mai, la ville de Minneapolis est en proie à l'indignation. La mort d'un homme afro-américain à la suite d'une arrestation policière a déclenché protestations et manifestations dans cette ville du Minnesota, au nord des États-Unis. Un sentiment de colère partagé par de nombreuses stars, qui ont tenu à dénoncer le comportement des officiers de police.





Sur Instagram, Madonna a fait part de son «écœurement» et de son «déchirement» face à la vidéo de l'arrestation filmée lundi soir par une passante sur Facebook Live. On y voit George Floyd, âgé de 46 ans, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. «Cet officier savait qu'il était filmé et l'a assassiné avec arrogance et fierté», affirme-t-elle dans une publication accompagnée de la vidéo.















«Il faut que cela cesse! Tant qu'on n’en aura pas fini avec le racisme aux États-Unis, personne ne devrait être autorisé à porter une arme», continue-t-elle. Et de conclure sur un «J'emmerde la police!».





Justin Bieber a également publié la vidéo sur son compte Instagram. Le jeune chanteur y confie se sentir «malade», «en colère» et «triste» devant ces images et appelle chacun «à faire entendre sa voix» pour combattre le racisme.









Même sentiment de révolte du côté du rappeur Snoop Dogg, qui a posté une photo évocatrice sur le réseau social. On y voit à gauche, une image de l'arrestation de George Floyd, et à droite, le joueur de football américain Colin Kaepernick. Celui-ci avait posé un genou à terre en 2016 lors de l'hymne national en signe de protestation contre les actes racistes de la police.









Les rappeuses Missy Elliott et Cardi B ont également partagé leur émotion. «Aucune famille ne devrait avoir à subir la douleur de voir un proche supplier pour rester en vie», a écrit Missy Elliott sur Twitter, au-dessus d'une photo de George Floyd.









«Assez, c'est assez! Que faut-il faire? Une guerre civile? Un nouveau président? De violentes émeutes?», s'indigne sur Instagram Cardi B, qui se dit «fatiguée» de cette violence policière.













Dans une story Instagram, la chanteuse Ariana Grande estime quant à elle que le renvoi des quatre officiers de police impliqués dans l'arrestation n'est pas suffisant. Elle demande notamment un démantèlement «des systèmes qui rendent cela possible», et joint à son message le hashtag Black Lives Matter.









La mort de George Floyd survient deux semaines après l'indignation provoquée par la vidéo d'un autre décès, celui d'un jeune homme noir tué par balles sur une route alors qu'il faisait un jogging en Géorgie. Le chef de la police de Minneapolis a pour sa part indiqué qu'une enquête fédérale allait être ouverte sur cette affaire.