Madrid, Dublin et Oslo apporteront une réponse "ferme" aux "attaques" d'Israël









L'Espagne, l'Irlande et la Norvège, dont la reconnaissance simultanée mardi de l'Etat de Palestine a provoqué la fureur des autorités israéliennes, apporteront une réponse "ferme" aux "attaques" de la diplomatie israélienne, a assuré le ministre espagnol des Affaires étrangères.





"Nous allons apporter une réponse (...) coordonnée avec la Norvège et l'Irlande, qui sont ciblées par le même type de désinformation exécrable et d'attaques sur les réseaux sociaux", une réponse "ferme et sereine" à ces "provocations", a déclaré José Manuel Albares devant la presse.