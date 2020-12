Maggie De Block sur sa gestion de la crise: “Je n’ai pas à donner d'excuses, j’ai fait le maximum”

Maggie De Block, ancienne ministre de la Santé Belge

L’ancienne ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block a accordé une interview à nos confrères du groupe Sudpresse. L’occasion de revenir sur sa gestion de la crise sanitaire, critiquée par de nombreux observateurs. La libérale flamande se défend et estime qu’elle n’a pas à s'excuser.





On s’en souvient, la ministre De Block n’a pas été épargnée par les critiques lors de la première vague. On lui a notamment reproché d’avoir longtemps minimisé le danger du virus, d’avoir tardé à réagir, de ne pas avoir prévu suffisamment de masques, de respirateurs et de lits d’hôpitaux. En conséquence, elle a dû rendre son tablier ministériel fédéral, qu’elle portait depuis près de dix ans, lors de la mise en place du gouvernement De Croo.





Deux mois plus tard, Maggie De Block défend son action et celle du gouvernement Wilmès dans les colonnes des journaux du groupe Sudpresse. L’ex-ministre de la Santé souligne que le système mis en place a fonctionné puisque la courbe a bel et bien été aplatie au printemps et que le système hospitalier ne s'est pas effondré, dit-elle en pointant l’investissement du personnel soignant. D’ailleurs, Maggie De Block ne voit pas pourquoi elle devrait s'excuser. “J’ai fait tout ce que je pouvais pour faire face à cette crise, avec mes collègues du gouvernement fédéral ou des entités fédérées”, assure-t-elle encore.