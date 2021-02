Makhtar Diop nommé Directeur général et vice-président exécutif de la Société financière internationale (IFC)

Makhtar Diop vient d'être nommé directeur général et vice-président exécutif de la Société financière internationale (IFC), organisation membre du Groupe de la Banque mondiale. Créée en 1956, IFC est la principale institution de développement au service exclusif du secteur privé.





Dans ce poste hautement stratégique, Makhtar Diop aura pour mission de "dynamiser la stratégie 3.0 d'IFC qui met l'accent sur les conditions propices au développement du secteur privé dans les pays pauvres et fragiles, et une plus grande implication sur les enjeux climatiques et l'égalité des sexes, notamment en matière de politiques publiques et d'investissement", indique-t-on dans un document reçu.





Ancien ministre de l'Économie et des Finances du Sénégal, Makhtar Diop apportera à ce poste "une connaissance approfondie des secteurs public et privé et une expérience de leadership de plus de deux décennies dans le domaine du développement".





Actuellement, il occupe le poste de vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, où il dirige les secteurs de l'énergie, des transports, du développement numérique, et des partenariats public-privé (PPP).





Auparavant, il a été vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique pendant six ans, où il a géré un portefeuille d'un montant record de 70 milliards de dollars. Fervent défenseur du continent africain, M. Diop a joué un rôle déterminant dans la mobilisation de financements privés pour soutenir les économies africaines, favoriser les écosystèmes d'innovation et accélérer l'adoption de nouvelles technologies. Par ailleurs, il a été directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Brésil, le Kenya, l'Érythrée et la Somalie.





Ayant débuté sa carrière dans le secteur bancaire, Makhtar Diop a également une expérience solide des réformes structurelles en appui au secteur privé, acquise lors de ces précédentes fonctions en tant qu'économiste au Fonds monétaire international (FMI) et directeur du département finances, secteur privé et infrastructure de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes.