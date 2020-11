Malgré un nombre record de décès, les Américains prennent massivement l’avion pour célébrer Thanksgiving en famille

Les américains voyagent malgré la hausse de la Coronavirus

Les Américains célèbrent Thanksgiving aujourd’hui. La veille de ce jour férié, plus de 2.400 personnes sont mortes de la Covid-19 en 24 heures aux États-Unis. Un record depuis six mois. Le nombre actuel d’hospitalisations n’a jamais été aussi élevé, avec 89.954 patients atteints du coronavirus. Les gouvernements s’inquiètent de l’impact de cette fête familiale sur les taux d’infection.





Les appels à ne pas voyager et à célébrer Thanksgiving dans un cercle restreint ont été partiellement entendus. Des millions d’Américains ont cependant pris l’avion ces derniers jours. Les autorités de l’aviation ont contrôlé plus de 3 millions de passagers aériens le week-end dernier, le week-end le plus chargé depuis le mois de mars, lorsque les voyages ont été complètement interrompus en raison des mesures drastiques prises contre la première vague de coronavirus. Sur la base de ces chiffres, les analystes pensent qu’ils seront 3,3 millions de passagers aériens supplémentaires. En outre, jusqu’à 48 millions d’Américains pourraient se rendre en voiture dans leur famille, selon l’organisation d’assistance routière AAA.





Selon une étude récente de l’université d’État de l’Ohio, près de deux Américains sur cinq ont déclaré qu’ils célébraient traditionnellement Thanksgiving. 73% d’entre eux comptent prendre des précautions cette année en raison de la crise sanitaire. L’enquête a également révélé que près de 40% (38 %) des personnes interrogées prévoyaient de célébrer cette fête avec dix personnes ou plus.





Une fête familiale





Chaque année, Thanksgiving tombe le quatrième jeudi du mois de novembre. En raison des températures assez froides à cette époque de l’année, les Américains, qui parcourent souvent de longues distances pour se rendre dans leur famille, se retrouvent à l’intérieur et passent des heures à table. De plus, de nombreux Américains font le pont le vendredi et passent la nuit chez leurs parents, par exemple. Tous ces facteurs contribuent de manière drastique à la propagation du coronavirus.





Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) craint que le coronavirus n’ait une occasion supplémentaire de se propager davantage dans le pays et entre les générations. Le nombre total de décès dus à la Covid-19 aux États-Unis s’élève actuellement à plus de 262.000. Le 19 décembre, dans un scénario favorable, ce nombre sera passé à “seulement” 294 000. Dans le pire des cas, le CDC suppose 321.000 décès. “La situation pourrait encore s’aggraver à Noël”, a déclaré l’infectiologue Michael Olsterholm (Université du Minnesota) à CNN.





Biden montre l’exemple





Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il passait Thanksgiving chez lui à Wilmington, dans le Delaware, avec son épouse Jill, leur fille Ashley et son mari Howard. Pas de grande fête de famille comme les autres années. Le plus célèbre immunologue américain, Anthony Fauci, a également répété à la télévision que les rassemblements devaient être limités au maximum cette année.