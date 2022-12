Mali : Les USA offrent deux véhicules blindés à une unité spéciale de lutte antiterroriste de la gendarmerie

Les Etats-Unis équipent la gendarmerie malienne. Le pays nord-américain lui a offert 2 véhicules blindés de transport de troupes Urovesa Vamtac et 5 palettes d’équipements contenant de multiples pièces détachées.



Le Vamtac est un véhicule militaire blindé à quatre roues motrices capable de transporter sept personnes. Les deux modèles livrés au Groupe spécial d’intervention de la gendarmerie nationale (Gsign) seront utilisés dans les opérations dans le centre du pays. Ils aideront cette unité à mener plus efficacement des arrestations et des patrouilles. Ces véhicules de fabrication espagnole ont déjà été déployés sur plusieurs théâtres d’opérations à travers le monde.



Pour que les maliens gèrent leur propre sécurité



Le colonel-major Sambou Minkoro Diakité, directeur général de la gendarmerie nationale a rappelé que son pays et les Etats-Unis travaillent depuis fort longtemps dans le domaine de la sécurité. « Depuis 2016, l’ambassade des Etats-Unis à Bamako, soutient le GSIGN pour prévenir ou répondre efficacement aux attentats terroristes à Bamako et pour établir une présence opérationnelle antiterroriste dans les régions de Ségou, Mopti et Koulikoro. La présence du GSIGN dans ces zones assure l’état de droit et refuse l’asile aux terroristes opérant dans le centre du Mali » a-t-il déclaré. Pour lui, le renforcement des capacités de la gendarmerie nationale, permet aux « Maliens de gérer leur propre sécurité ». Ces équipements sont un don du programme américain de Partenariat d’assistance contre le terrorisme (ATA). Ce programme fournit une formation et des équipements antiterroristes du gouvernement américain aux forces de l’ordre dans le monde entier. Il a déjà consacré 3, 6 millions de dollars au Mali.