Mandat d’arrêt contre Poutine : Pékin appelle la CPI à éviter « le deux poids deux mesures »

La Chine a appelé lundi la Cour pénale internationale (CPI) à éviter le « deux poids deux mesures », après l’émission par cette juridiction d’un mandat d’arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, pour crime de guerre. « La CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l’immunité de juridiction des chefs d’Etat (…) et éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures », a annoncé devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, quelques heures avant le début d’une visite d’Etat en Russie du président Xi Jinping.



Le mandat d’arrêt émis par les juges de la CPI vise le chef d’Etat d’une puissance nucléaire, qui siège au Conseil de sécurité de l’ONU et qui est suspecté de crimes de guerre pour la déportation d’enfants ukrainiens en Russie, et pour les transferts forcés d’autres enfants vers les territoires occupés de l’est du pays. Il y a « des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine est personnellement responsable de ces crimes », ont estimé les juges dans un communiqué. Coautrice présumée de ces « crimes », la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, 38 ans, est elle aussi sous le coup d’un mandat d’arrêt. Ils portent sur « la déportation de centaines d’enfants retirés d’orphelinats et de foyers » en Ukraine, qui auraient ensuite été « donnés à l’adoption » en Russie, ajoute le procureur dans un communiqué.