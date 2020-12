Manif sécurité globale : Cette photo virale montre-t-elle un "policier en feu" ?

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Que montre vraiment cette photo, prise le 5 décembre à Paris, devenue virale après la manif anti-loi sécurité globale?

Le cliché fait le tour des réseaux sociaux et restera sans doute comme une des images de la manifestation anti-loi sécurité globale. Mais que s'est-il réellement passé avenue Gambetta ?





POLITIQUE - C'est sans doute la photo qui restera de cette deuxième journée de mobilisation contre la loi dite sécurité globale. Prise par une journaliste de l'AFP, Anne-Christine Poujoulat, samedi 5 décembre dans le cortège parisien, elle montre, comme vous pouvez le voir ci-dessus, un groupe de policiers acculé par un Black bloc, dont l'un d'entre eux semble être en feu.





Particulièrement spectaculaire, le cliché a été largement commenté par de nombreux responsables politiques de tous bords confondus, indignés de voir les forces de l'ordre une nouvelle fois prises à partie par des militants radicaux.





"L'ensauvagement de certains est une réalité de notre société", a par exemple écrit le député marcheur Bruno Questel sur les réseaux sociaux en occultant ensuite l'immense majorité des manifestants pacifiques: "à part ces événements tout va très bien; les manifestants sont sur place pour défendre les libertés...hum." L'élu Les Républicains Éric Ciotti espérait de son côté que "le criminel qui attaque des forces de l'ordre à l'engin explosif" dorme en prison "dès ce soir."





À part ces événements tout va très bien ; les manifestants sont sur place pour défendre les libertés ... hum https://t.co/cEdmCVp3vY — Bruno Questel ???????? (@BQuestel) December 5, 2020



Tout mon soutien aux policiers qui ont été attaqués avec une violence inouïe. pic.twitter.com/6iQQQjjPHC — Sacha Houlié (@SachaHoulie) December 5, 2020 Les syndicats policiers se sont eux aussi, logiquement, émus d'une telle image. "Terribles photos et notamment celle d'un policier en feu visé par ceux qui veulent détruire nos institutions", a par exemple écrit le syndicat Officiers et Commissaires de police sur Twitter, dans la lignée de nombreux internautes et autres observateurs.





Que s'est-il passé ?





Mais ce cliché montre-t-il vraiment un gardien de la paix en train de s'embraser? Des vidéos prises au même moment et au même endroit, avenue Gambetta, comme le témoignage de la photographe de l'AFP auteure de la photo en question, tendent à montrer que non.





Sans remettre en cause la dangerosité de la scène vécue par ces agents de la Brigades de répression des actions violentes motorisées (Brav-M), réellement attaqués dès le début de la manifestation, la réalité diffère quelque peu de l'interprétation faite par certains.





Plusieurs vidéos prises de face ou de côté, à retrouver ci-dessous, montrent effectivement l'envoi et l'explosion très rapide d'un engin aux pieds des policiers. Mais les flammes disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues et ne semblent atteindre personne.





Une photo de l'AFP largement partagée ce soir donne l'impression qu'un policier a été transformé en torche humaine lors de la manifestation contre la loi "sécurité globale" de ce samedi. Ce n'est pas vrai.

La preuve en vidéo ??pic.twitter.com/VqASCU8BDd https://t.co/jhodHgCyT1 — Mr. Propagande (@MrPropagande) December 5, 2020 La même scène filmée d'un autre anglepic.twitter.com/3Dt74goWIo — Mr. Propagande (@MrPropagande) December 5, 2020 Une photo. Une vidéo. J'aime la photographie, mais la photo spectaculaire de @AFP d'un policier sous les flammes et qui circule beaucoup, ne capte qu'un instant, quand la vidéo raconte elle une autre histoire. Demeure un geste tout à fait criminel. pic.twitter.com/Q07x7MmD6Y — Carla Sapique (@CarlaSapique) December 5, 2020 Contactée par Le Parisien, Anne-Christine Poujoulat, la journaliste à l'origine du cliché, confirme que "le policier n'était pas en feu", ajoutant: "mais j'ai l'impression qu'on lui a lancé quelque chose dont il s'est protégé avec son bouclier." Contactée par Le Parisien, Anne-Christine Poujoulat, la journaliste à l'origine du cliché, confirme que "le policier n'était pas en feu", ajoutant: "mais j'ai l'impression qu'on lui a lancé quelque chose dont il s'est protégé avec son bouclier."





"Ça a été extrêmement furtif. J'ai vu quelque chose qui m'a attiré mais je ne me rappelle plus précisément quoi, j'ai appuyé sur le bouton et là j'ai vu les flammes sur l'image sur mon boîtier", explique-t-elle.