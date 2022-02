Marine Le Pen, désespérée, lance un appel aux maires de France: “J’ai besoin de vous”

Marine LePen lance un appel aux maires de France

Dans une courte vidéo publiée sur Twitter cet après-midi, Marine Le Pen lance un appel aux maires de France. Il lui manque en effet encore 50 parrainages pour se présenter à l’élection présidentielle.





À moins de deux semaines de la clôture des inscriptions, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, pourtant parmi les candidats les mieux placés dans les sondages d’intentions de vote, n’ont toujours pas obtenu leurs 500 parrainages obligatoires. Au sein des équipes de campagne, c'est désormais le branle-bas de combat: le compte à rebours a commencé. Le Conseil constitutionnel, qui publiera mardi et jeudi de nouvelles listes actualisées, a en effet fixé au vendredi 4 mars, à 18h, la date-butoir pour présenter son quota requis de signatures et se déclarer formellement candidat.





“Comment ce scandale est-il possible?”

“Mesdames et messieurs les maires de France, je m’adresse à vous car je n’ai pas les parrainages pour être candidate à la présidence de la République. Cette situation est tellement indigne de la démocratie que des milliers d’entre vous n’arrivent pas à le croire. C’est pourtant vrai: il me manque aujourd’hui 50 parrainages. Comment ce scandale est-il possible alors que ma candidature a rassemblé plus de 11 millions d’électeurs au second tour de l’élection présidentielle de 2017? Dans quelle république sommes-nous pour que je sois privée de mes parrainages alors que je suis la principale opposante à Emmanuel Macron et que les sondages me donnent aux portes de la victoire pour 2022?”, déplore la présidente du Rassemblement national.





“J’ai besoin de vous”

“Mesdames et messieurs les maires, j’ai besoin de vous. Si vous ne m’aidez pas, des millions d’électeurs seront privés d’élection. La France, vous le savez, est une Cocotte-Minute, la situation sociale est déjà éruptive et les institutions plus fragiles que jamais. Il est impensable de laisser quelques politiciens faire pression sur notre démocratie pour voler cette élection aux Français. Les Français doivent pouvoir voter pour leurs idées et leur candidat. Il s’agit tout simplement du pacte républicain. Si ce pacte est rompu, l’élection présidentielle n’aura aucune valeur. J’en appelle à votre sens des responsabilités et à votre respect des Français (...) Il reste 7 jours ouvrables pour envoyer votre parrainage”, conclut-elle, le ton grave.





“Très dur” pour Eric Zemmour

Eric Zemmour se trouve dans une situation encore plus compromise avec moins de 300 parrainages. Il a d’ailleurs dû annuler un déplacement prévu cette semaine à La Réunion pour se consacrer à appeler des élus. Le candidat d’extrême droite a estimé dimanche “très possible” qu’il ne les obtienne pas. “C’est très dur, on passe des heures à téléphoner (...) pour essayer de les convaincre”, confie-t-il.





Jean-Luc Mélenchon toujours pas “qualifié”

Quant à Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui malgré ses 10% d’intentions de vote n’a que 370 paraphes, il a reçu le parrainage de David Lisnard, maire de Cannes, pourtant membre du parti Les Républicains: “Par souci civique” et “pour que les démagogues ne jouent pas les victimes”, a déclaré l’élu.





