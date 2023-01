Marine Le Pen raconte son émotion à Gorée

Marine LePen à la Maison des Esclaves

Sur ses réseaux sociaux, Marine Le Pen est revenue sur son séjour au Sénégal qui a débuté dans la région nord de Saint Louis avec une visite d'exploitation agricole de la canne à sucre et du riz. Via son compte Twitter, la femme politique a raconté un épisode marquant à savoir sa sa visite à l'île de Gorée qui abrite la maison des esclaves.





"Nous sommes allées sur l’île de Gorée où nous avons visité la maison des esclaves. Cette histoire très prégnante qui touche au plus profond de leurs cœurs les africains et avec un guide qui nous a expliqué comment les choses se passaient. C’est vrai que c’était très émouvant et on se sent retourné en sortant d’une visite telle que celle-là », a-t-elle lancé.





La parlementaire française voit, par ailleurs, le Sénégal comme un pays ami, avec qui la France doit renforcer ses relations. « C’est ce que je suis venue dire aux Sénégalais et à son Président, Macky Sall, avec qui j’ai eu l’honneur d’échanger sur les relations entre nos deux pays et sur la place de l’Afrique dans le monde », a expliqué Marine Le Pen.





L’ancienne Présidente du Rassemblement national a également rencontré les éléments français du Sénégal sans omettre de parler santé lors de sa visite de l'hôpital à Fann et à celui de l'Ordre de Malte.