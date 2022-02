Marion Maréchal, future Première ministre d’Éric Zemmour?

Marion Marechal et Eric Zemmour

Lors d’un entretien accordé au magazine “Elle”, Éric Zemmour a évoqué la possibilité, en cas d’accession à la présidence française, de nommer Marion Maréchal (nièce de Marine Le Pen) au poste de Première ministre.

Ce mercredi, Éric Zemmour s’est longuement expliqué sur sa vision des femmes et du féminisme. Le magazine “Elle” convie en effet chaque semaine un candidat à la présidentielle pour l’interroger sur la question. Le président de “Reconquête!” a notamment réitéré son rejet de la parité obligatoire, “humiliante pour les femmes”, selon lui. Seule la compétence devrait en effet justifier la nomination d’une femme à un poste à responsabilité, estime-t-il.

“Bien sûr que ce serait envisageable”

Éric Zemmour n’exclut toutefois pas la désignation d’une femme au poste de Première ministre. Dans l’hypothèse d’une victoire en avril prochain, il pourrait d’ailleurs tout à fait s’agir de Marion Maréchal, a-t-il confié sans détour lors de cet entretien: “Bien sûr que ce serait envisageable, si elle me rejoint, fait campagne avec moi”, glisse-t-il, relayé par Le Point.





Rumeurs très persistantes

Une confession qui n’est évidemment pas passée inaperçue tant les rumeurs sur un probable ralliement de la nièce de Marine Le Pen à la cause d’Éric Zemmour se propagent depuis plusieurs semaines. Et ce d’autant plus que plusieurs membres du Rassemblement national (RN) ont également annoncé leur “transfert”, à l’image de l’eurodéputé Nicolas Bay, ex-pilier du parti d’extrême-droite, et du sénateur RN Stéphane Ravier. Marion Maréchal n’a pas encore pris de décision mais elle serait désormais imminente. Lors d’un large entretien accordé au Parisien, elle a en tout cas déjà confirmé qu’elle n’apporterait pas son soutien à sa tante

Éric Zemmour nuance

Sur le plateau de "C à vous”, Éric Zemmour a néanmoins tenu à nuancer ses propos rapportés: “On m’a demandé si je verrais une femme à Matignon. J’ai dit ‘évidemment, pourquoi pas?’. On me dit ‘Marion Maréchal?’, je réponds ‘pourquoi pas?’... Ça devient ‘Marion Maréchal sera le Premier ministre d’Éric Zemmour (...) Marion Maréchal est une amie, une jeune femme remarquable, intelligente, courageuse, avec qui j’entretiens les meilleures relations du monde depuis des années et nos lignes politiques sont assez proches. Encore une fois, si elle souhaite nous rejoindre, je lui ouvrirai grands les bras. J’en serais très heureux", a-t-il confié à Anne-Elisabeth Lemoine (l’extrait ci-dessous).