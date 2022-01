Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen, un ralliement au camp Zemmour se profile: “C’est brutal, c’est violent”

Marine et Marion Lepen vont rallier le Camp Zemmour

Selon les révélations du Parisien ce jeudi, Marion Maréchal ne devrait pas rallier la cause de sa tante, Marine Le Pen, en vue de l’élection présidentielle. Si l’ancienne députée FN ne l’a pas encore confirmé, un rapprochement avec Éric Zemmour semble se dessiner. La présidente du Rassemblement national ne cache pas sa déception alors que la famille Le Pen se déchire à nouveau.

“Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait”, a déclaré Marine Le Pen ce vendredi matin sur CNews, face à Laurence Ferrari. “J’ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment c’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi”, a-t-elle ajouté.





Ralliement à Éric Zemmour?

Il faut dire que sa nièce devrait sans doute rallier la cause de son principal adversaire: Éric Zemmour. Elle n’a toutefois pas encore confirmé son soutien: “Je réfléchis, aucune décision n’est prise”, a-t-elle confié au Parisien, avant d’expliquer qu’un choix serait fait “d’ici un mois”. Selon les informations du quotidien, elle reproche à sa tante des “changements idéologiques trop réguliers”.





“Incompréhensible”

Marine Le Pen ne digère pas ce revirement “incompréhensible”. Surtout que Marion Maréchal avait promis de soutenir “le candidat le mieux placé” dans la course à l’Élysée. “Incontestablement, je suis beaucoup mieux placée aujourd’hui qu’Éric Zemmour puisque je suis donnée au second tour et, je crois, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron”. “À côté de l’aspect politique, il y a évidemment l’aspect personnel. Bon... passons à autre chose", conclut Marine Le Pen, visiblement touchée.





Tous deux invités d’Orban

Marion Maréchal et Eric Zemmour avaient tous les deux été conviés par le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Budapest en septembre dernier. Marion Maréchal avait alors décrit l’ancien journaliste du Figaro comme “un homme intéressant pour le débat public, par sa manière d’aborder les sujets”. Si elle loue le fait qu’il “a fait beaucoup de progrès dans la posture, le ton, la gravité”, elle dit toutefois ne pas avoir “envie de recréer des fractures familiales” au sein de la famille Le Pen. Dans un entretien accordé au Figaro, publié ce vendredi, elle ne cache pourtant pas ses sentiments politiques: “La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour, c'est certain”. Enceinte de 4 mois, elle y confirme en tout cas son retour en politique et envisage de se présenter aux élections législatives de 2022.





