Marion Maréchal s’apprête à rallier Éric Zemmour

Marion Marechal et Eric Zemmour

Le ralliement de Marion Maréchal au parti d’Éric Zemmour était pressenti depuis des mois. Il serait désormais sur le point de se concrétiser, selon plusieurs sources proches du candidat de Reconquête!, relate le HuffPost. La nièce de Marine Le Pen devrait officiellement l’annoncer ce dimanche.





Selon trois sources proches d’Éric Zemmour, Marion Maréchal devrait rejoindre les rangs du candidat à l’élection présidentielle lors d’un meeting à Toulon ce dimanche 6 mars: “C’est un vrai tournant, car son soutien imminent va symboliser et annoncer la réussite de l’union des droites après quarante années de cordon sanitaire”, a revendiqué le source anonyme citée par le Huffpost.





Une rumeur persistante

Marion Maréchal n’a pas confirmé l’information. Éric Zemmour non plus même s’il laisse planer la rumeur depuis quelque temps, notamment quand il n’avait pas exclu que la nièce de Marine Le Pen puisse être désignée Première ministre en cas de victoire à l’élection présidentielle. Lors d’un entretien accordé au Figaro le 28 janvier dernier, l’ancienne élue FN avait confié “pencher pour Éric Zemmour” et “envisager de se présenter aux législatives de 2022".





Marine Le Pen “attristée”

Transfuges aussi à l’extrême droite. Marine Le Pen s’est dite mardi soir sur BFMTV “convaincue” que sa nièce Marion Maréchal allait rejoindre la campagne de son rival Eric Zemmour. “Ça m’attriste personnellement et ça me plonge dans un abîme de perplexité politiquement” car “je suis la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron”, a-t-elle affirmé, en s’appuyant sur les intentions de vote qui la donnent autour de 17%, en seconde position derrière le président sortant (autour de 25-27%).





Au terme d’un long suspense, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont finalement obtenu leurs 500 parrainages indispensables à leur participation à l’élection présidentielle.