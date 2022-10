Mark Zuckerberg privatise une soirée UFC à Las Vegas et suscite le débat

Mark Zuckerberg privatise une soirée UFC à Las Vegas

Le fondateur et PDG de Facebook est soupçonné d’avoir privatisé un match de MMA de la ligue UFC à Las Vegas. En effet, seuls Mark Zuckerberg et sa famille étaient présents dans la salle, relate Le Parisien.





Mark Zuckerberg est un grand amateur de MMA (arts martiaux mixtes) et pratique d’ailleurs la discipline avec abnégation. Pour preuve, la vidéo publiée le 3 septembre dernier face à son entraîneur particulier, le Taïwanais Khai Wu.





Salle privatisée pour les Zuckerberg

Le trentenaire s’est rendu ce 1er octobre à Las Vegas pour assister à une soirée de la plus importante ligue MMA, l’UFC (Ultimate Fighting Championship) et, étrangement, alors que la salle UFC Apex peut accueillir plusieurs milliers de spectateurs, seuls étaient présents le CEO de Facebook et sa famille lors du duel entre la Brésilienne Mackenzie Dern et la Chinoise Xiaonan Yan. Aucun journaliste non plus dans les parages...





“C’est donc juste une fête privée”

La rumeur n’a pas été confirmée par le principal intéressé mais pour l’une des deux combattantes concernées, il n'y a aucun doute: “Je sais que Mark Zuckerberg a loué l’événement. Je sais donc qu’il sera là. La seule chose que j’ignore, c’est s’il n’y aura que lui et sa femme dans la salle et s’il sera accompagné de quelques amis. Pour lui, cette soirée de combats est donc juste une fête privée”, a lâché Mackenzie Dern, visiblement peu enthousiaste... avant d’être recadrée par les instances dirigeantes de la ligue.





Une nouvelle dérive à craindre