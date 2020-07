Maroc: Le prince Moulay El Hassan est bachelier

Le prince Moulay El Hassan a suivi toute sa scolarité au Collège royal de Rabat

Relayant cette information, la presse marocaine a rappelé que le jeune homme avait passé, lors de l’année scolaire 2018/19, «les épreuves de la première année BAC, au lycée de l’enseignement public, Dar Essalam à Rabat, aux côtés de neuf de ses camarades du collège royal». Le prince Moulay El Hassan, qui a fêté ses 17 ans le 8 mai dernier, a suivi toute sa scolarité au Collège royal, situé au sein du Palais royal de Rabat, et réservé, depuis sa création en 1942, à l’éducation des enfants des monarques successifs aux côtés d’une poignée d’autres élèves choisis.

Le prince Moulay El Hassan du Maroc est bachelier. Le Palais a signalé que le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, ce mardi 7 juillet 2020, via un communiqué que le fils du roi Mohammed VI avait «décroché le baccalauréat "option internationale" session-2020, filière "Sciences économiques et sociales" avec la mention "très bien"». A revoir en photos: Moulay El Hassan a représenté Mohammed VI, souffrant, aux obsèques de Jacques Chirac Il est ajouté que le «ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, et l’ensemble des responsables et des cadres du ministère» adressent leurs chaleureuses félicitations au souverain et à l’ensemble de la famille royale, et souhaitent «davantage de succès et d'éclat au Prince Héritier dans son cursus universitaire».