Maroc : Voici Fatou Kiné Ndiaye, la Sénégalaise qui risque la prison pour un délit qu'elle n'a pas commis

Agée de 22 ans et étudiante en gestion-management dans un institut à Rabat (Maroc), Fatou, qui devait de rendre au Sénégal pour des vacances, a fait une annonce la veille de son départ, qu'elle fera un GP (gratuité – partielle).C’est ainsi qu'un nommé Massoukha Mbengue l’a contactée pour qu'elle lui transporte des chaussures. Ne se doutant de rien, Fatou Kiné lui a communiqué son adresse. Une fois chez elle, Massoukha lui a remis le colis supposé de chaussures, mais qui contenait en fait de la drogue.C'est une fois à l'aéroport Mouhamed V de Casablanca que Kiné a été interpellée par la police marocaine pour trafic et détention de drogue.Depuis le 24 février 2021, la jeune dame est en détention et sera jugée d’ici moins de 10 jours par le tribunal de Casablanca. Elle risque 2 ans de prison ferme. Quant au sieur Mbengue, selon toujours les mêmes sources, il reste introuvable.Cependant, certains proches de la fille condamnent le silence des autorités sénégalaises ainsi que le refus de la police marocaine de lever le petit doigt pour ouvrir une enquête sur cette affaire qui secoue la toile depuis un bon moment.Ainsi, un appel a été lancé à l'endroit du président Macky Sall et des autorités sénégalaises, afin qu’ils puissent intervenir à temps sur cette affaire.