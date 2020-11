Marseille : Raoult porte plainte contre le vice-président de l'ordre des médecins

GONZALO FUENTES / REUTERS Le professeur Didier Raoult, ici photographié lors d'une audition parlementaire, a porté plainte pour "non-confraternité" auprès de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre le vice-président de l'instance, le docteur Guillaume Gorincour

Le professeur marseillais estime que le docteur Guillaume Gorincour a failli à son devoir de confraternité par des tweets dénigrants.





MÉDECINE - Le professeur Didier Raoult a porté plainte auprès de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre le vice-président de cette instance chargé de la déontologie, pour "non-confraternité", a annoncé à l’AFP son avocat, maître Brice Grazzini.





Le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) basé à Marseille reproche au docteur Guillaume Gorincour, une cinquantaine de tweets le dénigrant.





"Cela est d’autant plus grave que le docteur Gorincour est vice-président du conseil de l’Ordre chargé de la communication et de la déontologie. Le règlement de l’instance prévoit que ses membres, chargés d’une mission de service public, respectent un devoir de réserve", a souligné maître Grazzini.





Le conseil départemental de l’Ordre n’était pas immédiatement joignable.





Une guerre entre Raoult et l’instance ordinale





Le professeur Raoult prévient par la voix de son avocat qu’il poursuivra en justice "toutes les personnes qui se rendront coupable de diffamation, injure, dénonciation téméraire ou calomnieuse à son égard ou à l’égard de l’IHU et de ses activités".





Cette plainte contre un membre du conseil de l’Ordre intervient quelques jours après celle déposée par cette instance ordinale auprès de la chambre disciplinaire régionale contre le professeur. L’Ordre lui reproche plusieurs entorses déontologiques.





Cette procédure avait été enclenchée suite à la saisine du conseil de l’Ordre par la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) accusant le médecin de manquer à son devoir de confraternité et d’utiliser des traitements non validés, en l’occurrence l’hydroxychloroquine.