Masques, tables écartées : les recommandations du Conseil scientifique pour le retour à l’école

Le Conseil scientifique, chargé de conseiller l’exécutif pendant l’épidémie de coronavirus et la phase de déconfinement, a émis des recommandations pour la reprise de l’école, prévue à partir du 11 mai. Il recommande notamment le masque obligatoire au collège et au lycée.





Les collégiens et lycéens, mais aussi leurs enseignants, devraient porter un masque antiprojection à la reprise des cours à partir du 11 mai, recommande le Conseil scientifique dans un rapport publié samedi.





Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire, indique le Conseil, qui considère en revanche le port du masque impossible en maternelle.





Lorsqu’ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, les élèves et le personnel des établissements scolaires devront s’organiser pour respecter la règle de distanciation sociale, selon ce rapport de dix pages transmis vendredi aux autorités.





Les niveaux ne devront pas se croiser

Le jour de la rentrée, les enfants devront bénéficier d’une information pratique sur la distanciation sociale, les mesures barrière et l’hygiène des mains.





Le Conseil recommande également une stratégie visant à réduire le brassage des élèves, pour éviter la fermeture de tout un établissement en cas de découverte d’un cas positif.





Les établissements devraient faire en sorte que les élèves d’une classe ne croisent pas les élèves d’une autre classe ou que les élèves d’un même niveau ne croisent pas les élèves d’un autre niveau. Et si c’est possible, qu’ils déjeunent tous en classe, à leur table.





Les règles de distanciation sociale devraient être adoptées dans tout l’établissement, les tables étant notamment écartées d’un mètre en classe.





Ecarter les tables ou adapter le rythme

Si l’espace est insuffisant, les établissements scolaires devront réfléchir avant ouverture au rythme auquel ils peuvent accueillir les enfants dans de bonnes conditions sanitaires (un jour sur deux, 1 semaine sur 2, le matin vs. l’après-midi…).





Pour aller à l’école, une multiplication de l’offre devrait permettre de réduire la densité des élèves dans les transports scolaires.





Les parents sont invités à prendre la température des enfants chaque jour avant le départ pour l’école. En cas de symptômes, l’enfant ne devrait pas s’y rendre et les parents devraient prendre avis auprès de leur médecin traitant.





Concernant les tests, le Conseil scientifique considère qu’un dépistage massif des élèves et de l’ensemble du personnel n’est pas envisageable, car il concernerait plus de 14 millions de personnes et devrait être renouvelé régulièrement (tous les 5-7 jours) pour être efficace.





Le Conseil scientifique est par ailleurs favorable à ce que le principe de volontariat et de non obligation de la part des familles soit retenu, avec la possibilité d’une poursuite de l’enseignement à distance.





Le Premier ministre Édouard Philippe présentera mardi à 15H00 le plan du gouvernement sur le déconfinement.