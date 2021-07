Maxime est décédé après s’être jeté à l’eau pour sauver une fillette de la noyade

Un camerounais victime de noyade à Esneux

Le corps sans vie de Maxime Nsangou Njiké, un Anversois originaire du Cameroun, a été retrouvé il y a quelques jours à Esneux. Le jeune homme âgé d’une trentaine d’années avait disparu le 11 juillet dernier, après avoir sauté à l’eau de l’Ourthe, à Sy (Ferrières, en province de Liège) pour sauver une fillette qui tentait de regagner le bord.





Le 11 juillet dernier, Maxime et sa compagne, ainsi que les quatre enfants de cette dernière, profitaient du beau temps au bord de l’Ourthe, à Sy. À un moment deux des filles de sa compagne se sont mises à l’eau, mais rapidement, elles ont rencontré des difficultés. L’une d’entre elles a pu s’en sortir sans aide, mais la seconde peinait encore à regagner le bord. Maxime s’est alors jeté à l’eau avec sa nouvelle compagne pour tenter de secourir l’autre fillette. La mère de famille n’a constaté la disparition du jeune homme qu’après s’être assurée que la petite était en sécurité. Le jeune homme, qui n’a écouté que son courage, ne savait en réalité pas nager.





Les jours qui ont suivi, d’importantes recherches ont été mises en place par la cellule disparition de la police fédérale, aidée par un hélicoptère et la Protection civile de Crisnée. Au total, une quinzaine de personnes ont participé aux recherches les 11, 12 et 13 juillet derniers. Les recherches avaient malheureusement dû être stoppées suite aux intempéries qui ont ravagé tout l’est du pays les 14 et 15 juillet.





Son corps a finalement été retrouvé le 17 juillet à Esneux, à une trentaine de kilomètres de l’endroit où il avait disparu. Dans un premier temps, Maxime a été comptabilisé dans les décès liés aux inondations, mais l’identification du défunt a permis de le détacher de la liste de ces victimes.





Aider la famille

Son décès n’est une surprise pour personne, mais en a touché plus d’un, surtout dans la communauté camerounaise de Belgique. Le Cameroun, d’où il était originaire et où vit une partie de sa famille.





Sur les réseaux sociaux, le jeune homme qui vivait à Anvers est porté aux nues. À juste titre, plusieurs personnes parlent de lui comme d’un héros.





Un rassemblement de recueillement est prévu au domicile de son oncle, à Wandre, ainsi qu’à Douala, au Cameroun. En parallèle, une cagnotte en ligne a été créée afin de récolter l’argent nécessaire au rapatriement du corps auprès de sa famille, au Cameroun. Une veillée funèbre aura lieu le samedi 24 juillet, 16h à 23h, au numéro 2 du boulevard Émile de Laveleye.