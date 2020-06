Mayweather proposerait de financer les funérailles de George Floyd

Selon TMZ Sports, Floyd Mayweather aurait proposé de prendre en charger les frais liés aux funérailles de George Floyd. Depuis la mort de cet Afro-Américain de 46 ans lors d'une arrestation, une vague de protestation contre le racisme et les violences policières secoue les Etats-Unis. Et les grands sportifs donnent de la voix.



Les plus grands noms du sport US défilent ces derniers jours pour exprimer leur colère, leur indignation et leur espoir d'un monde meilleur. De Michael Jordan à LeBron James, en passant par Serena Williams, les voix des icônes se font entendre pour dire stop au racisme et aux violences policières. Avec en toile de fond, le slogan du mouvement "Black Lives Matter" (La vie des Noirs compte).





Une vague de protestation née au lendemain du décès de George Floyd lors d'une arrestation à Minneapolis. La vidéo de cet Afro-Américain en train d'étouffer, alors qu'un officier blanc appuie son genou contre son cou, est insupportable. Elle a déclenché de violentes émeutes à travers tout le pays. Et fait monter au créneau de nombreuses personnalités. Parmi elles, Floyd Mayweather a choisi de venir directement en aide à la famille de George Floyd.





L'amitié entre George Floyd et le patron de TMT

Selon TMZ Sports, l'ancien boxeur de 43 ans (retraité des ring depuis 2017) aurait proposé de financer les funérailles de la victime. Un geste en partie motivé par l'amitié qu'entretenait George Floyd avec Anzel Jennings, le patron du label de musique TMT. Reste à savoir si la famille acceptera sa généreuse proposition.