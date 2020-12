Melania Trump “veut juste rentrer chez elle”: à quoi ressemblera la vie de la Première Dame après le 20 janvier

Melania Trump

À la mi-novembre, alors que Donald Trump s’insurgeait contre les résultats des élections, Melania Trump chargeait un émissaire de se renseigner sur le budget dont elle disposait pour sa vie post-Maison Blanche. Pendant que son mari cherche encore tous les moyens possibles pour rester en place à Washington, Melania Trump étiquette tout ce qui doit être expédié dans leur résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride.









Selon CNN, Melania Trump a appris qu’elle ne recevrait aucune pension du gouvernement si ce n’est une maigre pension de 20.000 dollars par an, versée seulement si son mari décède. Qu’importe: Melania met toute son énergie au service de son déménagement. Un inventaire est actuellement en cours à la Maison Blanche afin d’évaluer le mobilier, les œuvres d’art et les objets personnels de Trump.





Elle envisage de publier un livre dans les mois à venir. Les mémoires de Michelle Obama et Laura Bush ont été des best-sellers massifs. Melania envisage plutôt la publication d’un livre de photos consacré à l’hospitalité de la Maison Blanche ou peut-être sur les projets de design qu’elle a réalisés lorsqu’elle était Première Dame.





On sait déjà que Barron Trump, le fils de 14 ans qu’elle a eu avec Donald, finira son année scolaire en Floride et non pas dans l’école privée du Maryland qu’il a fréquenté ces trois dernières années. Les peintures sont actuellement en train d’être refaites à Mar-a-Lago et d’autres rénovations mineures sont en cours dans la résidence. Melania Trump a demandé à y avoir une chambre rien qu’à elle.





Elle sait en tout cas que, là, Trump pourra y trouver de quoi panser son ego blessé. “Elle est consciente qu’il n’est pas le genre d’ancien président qui se retirera pour mener une vie tranquille en écrivant ses mémoires ou en se lançant dans la peinture à l’huile.” Ses supporters sont présents en masse à Mar-a-Lago.