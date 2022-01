Melania Trump organise une vente aux enchères de NFT

Melania Trump organise une vente aux encheres a

L’ancienne première dame Melania Trump a annoncé une vente aux enchères NFT comprenant des articles uniques commémorant la première visite d’État officielle de l’administration Trump.





Nombreuses sont les célébrités qui se sont lancées dans l’aventure du NFT. L’ancienne première dame américaine ne fait pas exception. Cette dernière a lancé une vente aux enchères NFT qui s’intitule “The Head of State Collection” et comprend trois articles, dont le chapeau qu’elle portait pour recevoir le président Macron, peut)on lire sur le site Smallbiztrends. Le chef d’État français et son épouse ont été les premiers visiteurs officiels de la Maison-Blanche sous l’administration Trump en avril 2018.





Maintenant, leur visite sera commémorée dans la vente aux enchères du NFT de Melania Trump, le NFT lui-même étant une œuvre d’art numérique exclusive en mouvement. Une aquarelle originale sur papier de Marc-Antoine Coulon rejoint également le NFT dans la vente aux enchères, ainsi que le chapeau décrit comme un “ chef-d’œuvre militaire iconique “.





Uniquement en ligne

Toujours selon le site internet Smallbiztrends, La “Head of State Collection” a été présentée en avant-première sur le site Web de Melania Trump. La vente aux enchères, qui se déroulera uniquement en ligne, débutera le 11 janvier et se terminera le 25 janvier. L’enchère d’ouverture a été fixée à 250 000 dollars, les offres initiales et ultérieures étant acceptées au moyen de la crypto-monnaie SOL.





Bien qu’il soit possible de gagner de l’argent avec NFT, Melania a déclaré qu’une “partie des recettes” sera utilisée pour offrir des bourses d’études aux personnes placées en famille d’accueil.





Désolidarisation de Solana

Le gagnant de la vente aux enchères recevra une lettre personnalisée de Melania, qui accompagnera le chapeau et la peinture à l’aquarelle sur papier. Le NFT sera frappé sur la blockchain Solana.





Un représentant de Solana a pris la parole pour dissocier la blockchain de tout parti pris politique après que Melania Trump a annoncé pour la première fois son utilisation de la plateforme Solana. Le représentant a confirmé que le projet de l’ancienne Première Dame ne faisait partie d’aucune initiative dirigée par Solana.