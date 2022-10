Menacée par le grand banditisme, une juge d’instruction se voit refuser une protection rapprochée

La magistrate a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises des tentatives d’intimidation dont elle était l’objet dans un dossier de crime organisé à Nantes.



En voiture, elle ne prend jamais le même itinéraire et a appris à conduire un œil rivé à son rétroviseur : une juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes s’est vu refuser la protection rapprochée qu’elle réclamait après avoir subi de graves menaces.



Magistrate expérimentée, la quadragénaire est spécialisée dans le crime organisé et les trafics de stupéfiants, un curriculum vitæ peu impressionnant pour les caïds nantais de la nouvelle génération. « Barjot », « cinglée », « ratée », « va te faire enculer » : au cours d’auditions menées par la magistrate entre 2020 et 2021, trois d’entre eux ont multiplié les insultes. Puis sont passés aux menaces. Le 22 septembre 2020, le premier lance à la juge : « Si vous vous faites rafaler ou renverser par une voiture en sortant du tribunal, je serai content. » « Tout se paie dans la vie », renchérit un autre, sept mois plus tard. A l’été 2021, le dernier n’hésite pas à laisser une trace écrite dans un courrier : « Je vous lâcherait pas. »