Météo France avait annoncé un “été chaud et sec”: que s’est-il passé?

France Meteo et Pluie

Météo France avait prévu un “été chaud et sec”. Le Parisien en avait d’ailleurs fait sa Une en mai dernier. “Météo France prévoit un été très chaud”, pouvait-on lire sur la première page.

Alors que le mois d’août est déjà entamé, les Français ne se font plus d’illusion: l’été 2021 est à classer parmi les plus pourris de ces dernières années. Il fait froid, gris et il pleut.





Sur Twitter, Météo France explique comment les prévisions météorologiques sont établies. Il s’agit de “tendances”, de “scénarios”, de “probabilités”. Météo France confie: “Le scénario le plus probable ne se réalise pas systématiquement, le moins probable peut se réaliser.”