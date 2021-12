Meurtre d’El Hadji Sow : Cette version qui accable les tireurs de la police américaine

Rebondissement dans l’affaire du meurtre de l’étudiant El Hadji Sow, tué par balles par la police au sein du campus de la Florida Institute of Technology (FIT).



Dans son récit des faits, la police de Melbourne informe que l’étudiant de nationalité sénégalaise a agressé plusieurs personnes dans le campus, dont des femmes, avant de se retrancher dans une chambre.



Retrouvé dans cette pièce par la police, rapporte Rewmi Quotidien, l’étudiant se serait jeté sur l’un d’entre eux armé d’une paire de ciseaux.



C’est ainsi qu’un officier de police et un agent de sécurité ont tiré sur l’étudiant qui succombera plus tard à ses blessures, malgré les premiers soins administrés pour le garder en vie.



Selon le site wsbtv.com, cette affaire intervient quelques jours après que la famille d’un étudiant a été dédommagée à hauteur d’un million de dollars.



Scout Schultz a été tué en 2017, presque dans les mêmes conditions qu’El Hadji Sow, alors qu’il se tenait devant plusieurs agents de sécurité de Georgia Institute of Technology avec un couteau.



Alors que plusieurs d’entre eux avaient reculé, un s’est singularisé en tirant à bout portant sur l’étudiant qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales.



Identifié sous le nom de Tyler Beck, l’agent qui a tiré n’aurait pas reçu une formation en intervention de crise et a fait condamner l’Université qui se doit aussi de revoir son protocole dans le maintien de l’ordre en son sein.



La police de Melbourne a décidé de poursuivre l’enquête sur les circonstances exactes de la mort d’El Hadji Sow.