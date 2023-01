Meurtre de quatre étudiants dans l’Idaho: doctorant en criminologie, le suspect a été arrêté

doctorant en criminologie, le suspect a été arrêté

Un suspect a été arrêté, le 31 décembre, en Pennsylvanie, dans le cadre de l’enquête sur les meurtres de quatre étudiants, dans la petite ville de Moscow. Ce mardi, Bryan Kohberger, un étudiant en criminologie de 28 ans, a accepté d’être extradé vers l’État de l’Idaho, où le drame s’est produit.





Le 13 novembre 2022, Kaylee Goncalves et Madison Mogen, tous deux âgés de 21 ans, et le couple formé par Xana Kernodle (20 ans) et Ethan Chapin (20 ans) quatre étudiants de l’Université de l’Idaho, ont été sauvagement assassinés dans la petite ville américaine de Moscow. La nuit du drame, les quatre jeunes étaient rentrés chez eux, dans les environs de 2h du matin, rapporte le Washington Post. Tous partageaient une maison de trois étages avec deux autres personnes, qui dormaient au rez-de-chaussée, au moment des faits.