Mexique : un Sénégalais abattu et dépouillé à la frontière avec les États-Unis

Un Sénégalais de 39 ans nommé Ibrahima Guèye a été retrouvé abattu à Tijuana, au Mexique, aux abords du mur séparant ce pays aux États-Unis. Le drame est survenu mardi dernier peu avant 12 heures. Trois douilles d’un 9 millimètres ont été retrouvées sur le lieu du crime.



La police mexicaine croit savoir que Ibrahima Guèye a été tué par un gang dénommé «De la Castillo», actif dans le trafic de personnes et opérant autour de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le téléphone portable de la victime a été dérobé, d’après les enquêteurs.



Les Échos, qui donne l’information, rapporte que la police croyait avoir découvert le corps d’un Haïtien. Mais après des recherches, elle a appris que Ibrahima Guèye est un Sénégalais et qu’il était originaire de Keur Massar.