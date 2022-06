Michel Sardou veut “se tirer” si Mélenchon devient Premier ministre, l’Insoumis réagit

Michel Sardou à Melenchon

Dans une interview accordée à Paris Match jeudi, l’interprète d’“Afrique adieu” a annoncé son intention de se “tirer” si Jean-Luc Mélenchon s’installe à Matignon après les prochaines législatives en France. Michel Sardou n’a jamais sa langue dans sa poche, surtout lorsqu’il s’agit de parler de l’époque “qu’il déteste” ou de politique. Ayant trouvé la dernière campagne présidentielle “chiante”, le chanteur, on le sait, ne vote plus depuis un certain temps déjà.





“Ou alors je déclare la Normandie duché”





Interrogé sur la possibilité que la NUPES (l’alliance des gauches menée par Mélenchon, NDLR) remporte les prochaines élections législatives, Michel Sardou a assuré qu’il se “tirerait” du pays. “Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout”, a ajouté la star, qui vit avec sa femme Anne-Marie Périer à la campagne, près de Deauville. Deux mesures proposées par NUPES ne trouvent absolument pas grâce à ses yeux: la retraite à 60 ans et le Smic (le revenu minimum en France, NDLR) à 2000 euros, selon lui “impossibles” à mettre sur pied. “Mélenchon est toujours dans les excès”, peste encore l’interprète des “Lacs du Connemara”.





“Beaucoup de Français vous aiment”





Le principal concerné a réagi à cette annonce. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a demandé un entretien au chanteur pour le convaincre de rester en France “quand nous aurons gagné”, a-t-il écrit. “Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi”, a-t-il ajouté. On ignore à ce stade si Michel Sardou a répondu à l’invitation de l’Insoumis.