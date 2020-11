Michel Zecler: Macron, "très choqué", a réclamé à Darmanin des sanctions

Macron et Darmanin, Ministre de l'Interieur

Au tour du chef de l’État. Comme la majorité des responsables politiques, Emmanuel Macron a été “très choqué” par la vidéo montrant des policiers frappant Michel Zecler, un producteur de musique noir, a indiqué l’Élysée ce vendredi 27 novembre à l’Agence France Presse.





Une première réaction officielle du chef de l’Etat sur cette affaire, qui déclenche une polémique y compris au sein de sa majorité.





Le président de la République a reçu la veille son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et lui a demandé de prononcer des sanctions très claires contre les policiers, a par ailleurs appris l’AFP de source gouvernementale.





Selon Europe 1, c’est Emmanuel Macron, après cette rencontre, qui aurait demandé au ministre de l’Intérieur de se rendre au 20 heures de France 2, pour préciser qu’il demanderait la révocation des quatre policiers, en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l’ordre en opération.





Emmanuel Macron très silencieux

À l’Elysée, le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strzoda, a reçu jeudi la défenseure des Droits Claire Hédon, selon un proche de l’exécutif, qui souligne que le chef de l’État souhaite l’apaisement.





Jusqu’ici, Emmanuel Macron ne s’est pas exprimé en personne, ni sur les images de policiers qui ont évacué brutalement des migrants place de la République à Paris, ni sur l’article 24 de la loi “Sécurité globale”, qui veut sanctionner la diffusion avec intention malveillante d’images de policiers en opération.





Il ne veut pas, au nom de la séparation des pouvoirs, s’exprimer sur un texte d’origine parlementaire, relève un cadre de la majorité. Selon franceinfo, une intervention dans la presse serait toutefois à l’étude au palais présidentiel. “Si le président rencontre les médias et qu’une question lui est posée, il y répondra”, explique simplement un conseiller, quand un député anonyme plaide pour “une parole présidentielle, à un moment, pour apaiser, dire ce qu’est l’autorité, la République”.





Plusieurs proches du chef de l’État se sont déjà publiquement indignés du passage à tabac du producteur, dont son conseiller politique Stéphane Séjourné, le président de l’Assemblée Richard Ferrand et le président des députés LREM Christophe Castaner, trois membres de son premier cercle.