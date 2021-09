[Images Chocs] Migrants chassés par des policiers à cheval : les images qui choquent aux États-Unis

Un officier de la police aux frontières attrape un migrant par le tshirt au bord du Rio Grande, entre Ciudad Acuña et Del Rio, le 19 septembre 2021.

Les images montrant des officiers de la police aux frontières tenter d'arrêter des migrants à cheval ont choqué aux États-Unis, démocrates comme républicains.





Avec l'élection de Joe Biden, les démocrates espéraient ne plus voir d'images comme celles de cette petite fille, en larmes, face à un policier arrêtant sa mère à la frontière. Mais les photos prises ce week-end à Ciedad Acuña et Del Rio, à la frontière mexicano-américaine, ont choqué : on y voit des officiers de la police aux frontières américaine à cheval, certains munis de lasso, s'en prendre à des migrants haïtiens qui tentaient de traverser le Rio Grande.





Le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a réagi mardi, assurant que les officiers avaient été suspendus : «Les personnes qui font l'objet d'une enquête sont en congés administratifs. Ils n'accomplissent plus leurs fonctions de maintien de l'ordre et ne sont plus en contact avec d'autres migrants», a-t-il écrit sur Twitter. «Ce que j'ai vu en photos à propos de ces personnes à cheval traitant des êtres humains de cette façon était horrible. Je suis profondément perturbée par cela», a complété la vice-présidente Kamala Harris, chargée par Joe Biden de la gestion de la crise migratoire.





Mais ces suspensions et l'annonce de l'enquête n'ont pas calmé les critiques, venues des démocrates comme des républicains, les premiers reprochant une politique migratoire aussi violente que celle très décriée de Donald Trump alors que les seconds fustigeaient le laxisme de l'administration Biden, alors que 15 000 personnes ont traversé la frontière et établi un camp de fortune à Del Rio.





Voulant prouver sa fermeté sur la question, le président démocrate a refusé de suspendre les expulsions de migrants haïtiens, malgré la sévère crise politique et sanitaire qui secoue le pays, et utilise un article de loi sur la pandémie pour justifier ces expulsions -ce qu'une cour fédérale a rétorqué la semaine dernière, ne laissant l'article 42 en place pour ces questions que durant 14 jours, permettant la mise en place de trois vols quotidiens pour des retours vers Haïti. «Les personnes qui viennent illégalement aux États-Unis seront expulsées, leur voyage ne réussira pas», a averti lundi Alejandro Mayorkas.









Des officiers de la police aux frontières face à des migrants au bord du Rio Grande, entre Ciudad Acuña et Del Rio, le 17 septembre 2021







Un officier de la police aux frontières attrape un migrant par le tshirt au bord du Rio Grande, entre Ciudad Acuña et Del Rio, le 19 septembre 2021







