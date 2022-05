Moins d'obus, plus de sanctions: l'arme de guerre moderne est économique

Déjà en 1989, dans un article prophétique, le spécialiste de la stratégie militaire américaine Edward Luttwak entrevoyait sa généralisation. Selon lui, dans le double contexte de mondialisation et de fin de la Guerre froide, les rapports de force allaient davantage reposer sur l'économie que sur les moyens militaires.



L'avènement de la «globalisation» avait, lui, été annoncé dès 1983 par Theodore Levitt, économiste à la Harvard Business School dont il fut rédacteur en chef de la revue quatre ans durant. Il pointait le fait que les marchés entraient dans une dynamique croissante d'interconnexions à l'échelle du monde. Le phénomène n'a pas faibli depuis: à en croire l'indice KOF créé par un institut économique suisse, l'intensité de la mondialisation des échanges commerciaux et financiers a doublé au cours des cinquante dernières années.



Dans le même temps et dans le contexte de la fin de la Guerre froide, nous avons assisté à une évolution spectaculaire des formes de la guerre. Tandis que les conflits entre plusieurs États se sont faits plus rares, les tensions et conflits au sein d'un seul État ont plus que doublé.





En 2020, on ne relevait ainsi que trois conflits interétatiques dans le monde contre une cinquantaine de guerres civiles. Parmi elles, la Syrie, l'Éthiopie, la Birmanie ou encore le Mali. Dans tous ces pays, l'État est aux prises avec des composantes de la société civile qui s'opposent entre elles et/ou à lui. Il s'agit de l'un des marqueurs de notre époque: la guerre, longtemps expression de la (sur)puissance des États, est aujourd'hui le plus souvent le signe de son effondrement.





Intérêt double





Cette diminution du nombre de conflits interétatiques ne signifie pas pour autant que les États, notamment les plus riches et les plus puissants, ont renoncé à défendre ou à imposer leurs intérêts. Ils ont simplement tendance à recourir à d'autres outils de puissance, plus économiques que militaires.





Ce glissement de la géopolitique militaire à la géoéconomie découle en grande partie de l'interdépendance engendrée par la mondialisation économique. Certes, la géopolitique traditionnelle n'a pas disparu, mais son exercice repose sur les armes de notre temps: moins d'acier et plus de capitaux, moins d'obus et plus de sanctions. Comme l'affirme Joseph Nye, grand théoricien américain de la puissance souvent considéré comme l'homologue libéral du plus conservateur Samuel Huntington, avec la mondialisation, les acteurs politiques ont tendance à substituer à la menace de sanctions militaires celle de sanctions économiques.





La raison en est double: les rapports de force géoéconomiques ciblent les fondements mêmes de la mondialisation, c'est-à-dire la création de la valeur, sans détruire durablement le capital, les infrastructures, les villes, ou tuer directement des personnes, comme le fait la guerre classique.





Sous le coup de sanctions, le jeu à somme positive de la mondialisation libérale devient un jeu à somme nulle: tout le monde n'est pas gagnant lorsque la géoéconomie entre en jeu.





Un nouvel âge des sanctions





L'examen quantitatif et structurel de la nature des sanctions imposées par des États à d'autres montre à quel point la grammaire de la conflictualité a évolué. Non seulement le nombre de sanctions a plus que doublé depuis 1990 mais, surtout, leur nature s'est modifiée.