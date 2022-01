Kazakhstan : Nazarbaïev démis du Conseil de sécurité, Tokaïev aux manettes

Moqueries sur les tenues des Lions : La réaction de Diouma Dieng

Les évènements se sont précipités au Kazakhstan ce mercredi. L'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire. Le mouvement de protestation, déclenché par une hausse drastique du prix de carburants, s'est fortement politisé et a pris un tour violent. Dans ce contexte, le président Tokaïev a annoncé qu'il reprenait en main le Conseil de sécurité, dirigé jusque-là par l'ancien président Nazarbaïev.



Malgré l'autoritarisme du régime de cette ex-république soviétique, des milliers de protestataires ont pris de force des édifices publics et incendié des véhicules de police.



Dans ce contexte, le président Tokaïev a annoncé qu'il dirigerait désormais le Conseil de sécurité, qui était depuis près de trois ans le vrai centre du pouvoir au Kazakhstan. Cela signifierait que l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev, 81 ans, n'est plus au pouvoir.



En effet, lorsqu'en mars 2019, Noursoultan Nazarbaïev a décidé d'abandonner le fauteuil de chef de l'État, qu'il occupait depuis 1991, soit depuis 28 ans, il a gardé en réalité l'essentiel des attributs présidentiels en tant que chef du Conseil de sécurité. Ainsi en va-t-il dans les régimes autoritaires, où l'autocrate ne peut quasi jamais quitter le pouvoir jusqu'à sa mort.



Si ce 5 janvier 2022 pourrait bien entrer dans l'histoire du Kazakhstan, ce n'est donc pas seulement parce que le pays semble quasi hors de contrôle des autorités ce mercredi soir. C'est aussi peut-être qu’en cette folle journée, la page Nazarbaïev s’est définitivement tournée.



Désormais, c'est Kassym-Jomart Tokaïev qui annonce non seulement qu'il dirige seul le Conseil de sécurité, mais aussi qu'il va apporter des réponses « fermes » aux troubles en cours, mettant en avant le sacrifice des forces de l'ordre.





Ce mercredi après-midi, celui qui s'était fait officiellement nommer « Elbassy » (chef de la nation), a peut-être définitivement abandonné les rênes du pays, sous la pression de la rue qui depuis plusieurs jours criait « Shal, ket ! » (« Vieil homme, va-t-en ! »).





Le président Tokaïev demande l'aide de Moscou et de ses alliés



Le président Tokaïev a déclaré ce mercredi soir qu'il faisait appel à une alliance de sécurité soutenue par Moscou, pour qu'elle aide à réprimer les manifestations, dirigées selon lui par des « gangs terroristes ». « Aujourd'hui, j'ai appelé les chefs d'États de l'Organisation du traité de sécurité collective à aider le Kazakhstan à surmonter cette menace terroriste », a-t-il déclaré à la télévision d'État, estimant que les protestataires avaient « reçu une formation approfondie à l'étranger ».



Washington appelle les autorités à la « retenue »



Le gouvernement américain appelle les autorités à la « retenue » et souhaite que les manifestations s'y déroulent « de manière pacifique », a dit mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, alors que le pays d'Asie centrale vient de décréter l'état d'urgence.





Jen Psaki a aussi critiqué les « folles allégations de la Russie » sur une responsabilité supposée des États-Unis dans les émeutes qui secouent le pays. « C'est absolument faux » et cela relève « de la stratégie de désinformation russe », a-t-elle asséné.