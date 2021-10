Mort de 10 migrants : Un passeur sénégalais risque 8 ans de prison en Espagne

Le parquet du tribunal de Las Palmas (Espagne) a requis 8 ans de prison ferme contre deux convoyeurs (un Sénégalais et un Guinéen).



Jugés mardi dernier, Ousmane S. et Serigne B. D. sont accusés d’être responsables de la mort de 10 migrants clandestins dont l’embarcation s’était échouée, à 800 km d’El Hierro, en février 2020.



Selon Les Échos, la pirogue avait quitté Dakhla le 28 janvier pour accoster aux Iles Canaries en 3 jours. La plupart des migrants sont mort de faim et de déshydratation.