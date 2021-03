Mort de George Floyd : la famille obtient 27 millions de dollars de dommages-intérêts

Un manifestant avec une pancarte de George Floyd à Minneapolis, le 9 mars 2021

La municipalité de Minneapolis paiera 27 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de George Floyd dans le cadre d'un accord à l'amiable. La mort de cet Afro-Américain en mai 2020, le cou bloqué sous le genou du policier Derek Chauvin lors de son arrestation, avait suscité une immense émotion aux États-Unis."Cet accord à l'amiable est le plus important de l'histoire des États-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentée pour une mort imputable à une faute", ont-ils expliqué dans un communiqué.La famille de George Floyd avait déposé plainte au civil en juin 2020 contre la municipalité et les quatre policiers impliqués dans sa mort.Le procès pénal de Derek Chauvin a débuté mardi avec la sélection des premiers jurés. Le débat de fond doit démarrer le 29 mars et un verdict est attendu fin avril.Derek Chauvin était resté agenouillé près de neuf minutes sur le cou du quadragénaire noir, menotté et plaqué au sol sur le ventre, lors de son interpellation le 25 mai 2020.Devant des passants effarés, George Floyd avait lancé à vingt reprises "Je ne peux pas respirer" [I can't breathe] avant de s'évanouir. Il n'avait pu être ranimé par les médecins arrivés sur place un peu plus tard.L'avocat de Derek Chauvin estime que son client n'est pas responsable du décès de l'Afro-Américain qui aurait succombé, selon lui, à une overdose de fentanyl [nom d'un analgésique opioïde].La mort de George Floyd a entraîné un mouvement de colère historique, aux États-Unis et dans le monde, contre le racisme et les brutalités policières.