Mort de George Floyd aux USA : Mimi Touré "solidaire de nos frères afro-américains"

Mme Aminata Touré a exprimé toute sa compassion et sa solidarité aux Afro-américains après la mort de George Floyd suite à des violences policières. La présidente du Conseil économique social et environnemental a réagi dans un post sur sa page facebook. #Nous sommes solidaires de nos frères afro-américains qui se battent encore et toujours pour l'égalité des droits et le respect de leur dignité aux Etats Unis# écrit Aminata Touré.





Pour rappel, George Floyd, un citoyen américain est mort après qu'un policier a pressé son genou sur lui alors qu'il était à terre dans la rue et menotté. Des dizaines de milliers de personnes répartis dans plusieurs grandes villes des Usa manifestent pour réclamer justice après ces violences policières.