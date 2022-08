Mort de Gorbatchev : l’hommage du chancelier allemand et le tacle à Poutine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué mercredi la mémoire du dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, soulignant que sa mort intervenait "à une époque où la démocratie a échoué en Russie".



"Il est mort à une époque où non seulement la démocratie a échoué en Russie, mais où la Russie et le président russe (Vladimir) Poutine ont creusé de nouveaux fossés en Europe et ont lancé une terrible guerre contre un pays voisin, l'Ukraine", a déclaré M. Scholz à la presse, rendant hommage à M. Gorbatchev, qualifié de "réformateur courageux" .