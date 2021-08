Mort de la princesse Marie du Liechtenstein

La princesse Marie, épouse du prince régnant du Liechtenstein Hans-Adam II, est décédée samedi à 81 ans après avoir subi une attaque cérébrale en début de semaine, a indiqué la Maison princière dans un communiqué. La princesse Marie a été victime d'une attaque cérébrale mercredi et est décédée samedi après-midi à l'hôpital.







Sa famille s'était rassemblée autour d'elle, et après avoir reçu les derniers sacrements, elle «est décédée paisiblement et avec une grande confiance en Dieu», précise le communiqué. La princesse consort s'était, comme son mari, largement mise en retrait de la vie publique au Liechtenstein, petite principauté entre l'Autriche et la Suisse comptant près de 40.000 habitants.





Le prince Hans-Adam II, qui a pris la régence en 1989, a confié la gestion des affaires de la principauté à son fils aîné, le prince Alois, en 2004.