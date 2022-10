Mort de Sacheen Littlefeather, l’actrice amérindienne qui avait refusé un Oscar au nom de Marlon Brando

Elle avait été huée en 1973 lors de la cérémonie hollywoodienne durant laquelle la star lui avait demandé de refuser la statuette pour lui en signe de protestation contre le traitement des Amérindiens par l’industrie cinématographique.



Sacheen Littlefeather, l’actrice et militante amérindienne qui, en 1973, avait été huée alors qu’elle refusait un Oscar au nom de Marlon Brando, est morte à l’âge de 75 ans, a annoncé l’institution, dimanche 2 octobre.



Dans le message sur Twitter annonçant son décès, l’Académie des Oscars a cité Sacheen Littlefeather elle-même : « Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous garderez en vie ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples. »



Il y a deux semaines, l’Académie des Oscars avait organisé une cérémonie dans son nouveau musée de Los Angeles pour rendre hommage à Sacheen Littlefeather et présenter des excuses publiques pour le traitement qu’elle avait subi lors de la cérémonie des Oscars il y a près de cinquante ans.



Sacheen Littlefeather, qui est Apache et Yaqui, avait été huée lors de la cérémonie des Oscars de 1973 – la première à être diffusée en direct dans le monde entier – alors qu’elle expliquait au nom de Brando pourquoi il ne voulait pas accepter son Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. La star avait demandé à Littlefeather de refuser le prix pour lui en signe de protestation contre le traitement des Amérindiens par l’industrie cinématographique.



