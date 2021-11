Moscou et Téhéran représentés à une réunion en Inde consacrée à la crise afghane

L'Inde organisait ce mercredi 10 novembre une rencontre internationale sur la sécurité concernant l'Afghanistan. La Russie, l'Iran et cinq pays d'Asie centrale y participent. Les grands absents ont été le Pakistan et la Chine



C'est le troisième rendez-vous de ce type depuis 2018. Mais il a une résonance particulière. Depuis la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, en août, l'Inde est très inquiète.



New Delhi avait soutenu le gouvernement d'Hamid Karzaï pour faire de l'Afghanistan un pays allié et un contrepoids face au Pakistan. L'Inde se retrouve aujourd'hui démunie face à la nouvelle donne dans la région.



C’est donc le très stratégique conseiller spécial à la sécurité Ajit Doval qui recevait ce mercredi huit acteurs régionaux. De hauts responsables géopolitiques de la Russie, de l'Iran, ainsi que des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.



À l’issue de la rencontre, les participants ont affirmé leur soutien à un Afghanistan stable et leur préoccupation pour les minorités et les femmes.



Derrière ces déclarations, de grands absents lors de cette réunion. Le Pakistan a décliné l’invitation indienne, qualifiant la réunion de néfaste. La Chine l'a fait plus poliment, en invoquant des problèmes de calendrier.



En réalité, ce sommet révèle l'ampleur des dissensions dans la région. La Chine et le Pakistan plaident quant à eux pour un dialogue avec les talibans.



Les deux pays vont de leur côté rencontrer jeudi à Islamabad le nouveau ministre des Affaires étrangères, aux côtés des États-Unis et de la Chine.