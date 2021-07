Mousson en Inde: au moins 34 morts

Au moins 34 personnes ont été tuées en Inde, écrasées par l'effondrement d'un mur après un glissement de terrain déclenché par les fortes pluies de mousson à Bombay (ouest), ont indiqué dimanche 18 juillet les autorités.





La pluie a aussi inondé un complexe d'assainissement des eaux, perturbant l'approvisionnement «dans la plupart des quartiers de Bombay», selon la même source.





À Chembur, dans la banlieue est de la capitale financière indienne, un arbre déraciné est tombé sur un mur qui a enseveli plusieurs habitations et 21 corps ont été récupérés dans les décombres, a annoncé dimanche soir la Force de réponse aux catastrophes naturelles (NDRF) après avoir achevé les opérations de recherche.





«J'ai vu une petite fille qui était coincée dans les débris. Elle criait "sauvez-moi, sauvez-moi"», a déclaré à l'AFP Firoz Khan, pris sous une pluie battante à Chembur. «Son corps était coincé dans la boue. Tant bien que mal, j'ai réussi à l'extraire. Elle avait des blessures aux jambes. J'ai survécu de justesse à cet effondrement», a-t-il confié.





Dans la banlieue de Vikhroli, au nord-est de la ville, dix personnes ont été tuées dans un glissement de terrain qui a touché cinq maisons tôt dimanche, a ajouté la NDRF. La ville de Bombay est frappée par des pluies diluviennes depuis samedi, et les services de transport locaux ont été affectés. La municipalité n'a pas précisé quand l'approvisionnement en eau potable serait rétabli, mais a conseillé aux habitants de faire bouillir l'eau avant de la consommer.





Les services de la météorologie indiens ont annoncé dimanche que des «pluies modérées à fortes ou des averses orageuses» étaient prévues pour les deux prochains jours. Le premier ministre Narendra Modi a adressé ses condoléances via Twitter et annoncé une aide financière pour les familles des victimes. Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Inde pendant la saison de la mousson (juin-septembre), les structures anciennes et chancelantes cédant sous les jours de pluie ininterrompue.









Le mois dernier, douze personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble dans un bidonville de Bombay et en septembre 39 personnes avaient péri dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Bhiwandi, près de la capitale financière.