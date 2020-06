Municipales : à part Édouard Philippe, les ministres sèchement battus au second tour

Marlène Schiappa, Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher : les secrétaires d'État en lice dimanche ont été défaits à Paris et à Vanves. Cinq ministres avaient été élus dès le premier tour.







Sur les quatre ministres encore en lice dimanche, seul le premier d'entre eux l'a emporté. Dans les rangs du gouvernement, Édouard Philippe a le monopole de la victoire au second tour des élections municipales et intercommunales : avec 58,83% des voix au Havre (Seine-Maritime), il a battu le communiste Jean-Paul Lecoq (41,17%).





Dans une ville qu'il entend confier au maire (Les Républicains, LR) sortant, Jean-Baptiste Gastinne, jusqu'à son départ de Matignon, l'élu a salué dimanche soir des «résultats nets» et un «acte de confiance». Mais ses collègues candidats ne peuvent pas en dire autant. Les listes sur lesquelles figurent les secrétaires d'État Marlène Schiappa (Égalité entre les femmes et les hommes), Agnès Pannier-Runacher (Économie) et Gabriel Attal (Éducation nationale) sont toutes trois sèchement battues.









Pas de mandat pour Schiappa et Pannier-Runacher





À Paris, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Agnès Pannier-Runacher, soutiens de la Marcheuse Agnès Buzyn, ne parviennent même pas à devenir conseillères d'arrondissement. Dans le 14e, Marlène Schiappa, ex-conseillère municipale du Mans (Sarthe), deuxième sur la liste La République en marche (LREM), voit sa candidature plonger à la quatrième place. Derrière les listes d'Anne Hidalgo (47,99%), Rachida Dati (30,15%) et Cédric Villani (13,28%). Dans le 16e, Agnès Pannier-Runacher, septième sur la liste soutenue par LREM (23,79%), est battue par Francis Szpiner (76,2%), déjà passé près de la victoire dès le premier tour (47,80%).





Troisième déconvenue pour l'exécutif à Vanves (Hauts-de-Seine), où Gabriel Attal, deuxième sur la liste des Marcheurs, voit sa candidature arriver en troisième position (19,87%). Loin derrière le maire (UDI) sortant Bernard Gaducheau (53,35%) et les écologistes d'EELV (26,77%). Le benjamin du gouvernement reste conseiller municipal d'opposition dans cette commune de 30.000 habitants, où il avait été élu en 2014 sous les couleurs du Parti socialiste (PS).







Bilan en demi-teinte





Au terme du scrutin, les résultats sont mitigés pour les dix des trente-huit membres du gouvernement candidats aux municipales :





cinq l'ont l'emporté dès le premier tour : Gérard Darmanin (Action et Comptes publics), seul ministre élu maire de Tourcoing (Nord) ; Franck Riester (Culture) élu conseiller municipal à Coulommiers (Seine-et-Marne) ; Sébastien Lecornu (Collectivités territoriales) à Vernon (Eure) ; Geneviève Darrieussecq (Armées) à Mont-de-Marsan (Landes) ; Marc Fesneau à Marchenoir (Loir-et-Cher) ;

un a été battu au premier tour : Jean-Baptiste Djebbari (Transports) à Limoges (Haute-Vienne)

trois ont été battus au second tour : Marlène Schiappa (Égalité entre les femmes et les hommes) à Paris (14e), Agnès Pannier-Runacher (Économie) à Paris (16e), Gabriel Attal (Éducation nationale et Jeunesse) élu conseiller municipal d'opposition à Vanves (Hauts-de-Seine)

un a été élu au second tour : Édouard Philippe (premier ministre) au Havre (Seine-Maritime).

Pire, les rangs de l'exécutif n'ont pas comblé le déficit d'implantation du parti macroniste. Emmanuel Macron, qui avait appelé ses ministres à se présenter, ne voit aucun d'entre eux remporter un nouveau siège de conseiller municipal : tous les membres du gouvernement élus ont en fait été reconduits dans leurs fonctions.