Municipales en Italie : Victorieux à Rome et Turin, le centre-gauche s’impose au second tour

Après avoir remporté dès le premier tour les élections municipales dans des villes-clés comme Milan, Bologne et Naples, le centre-gauche célèbre au second tour deux autres victoires de taille, selon les premières estimations. À Rome, l'ancien ministre Roberto Gualtieri a devancé son adversaire de droite, l'avocat Enrico Michetti, de 20 points. À Turin, le géologue Stefano Lo Russo a obtenu 59,2% des suffrages contre 40,8% pour l'entrepreneur proche des souverainistes, Paolo Damilano.



Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir



Le centre-gauche reprend de l'élan, surtout grâce à l'ancien ministre de l'Économie Roberto Gualtieri, élu maire de la capitale avec 60,1%, contre 39,9% pour son adversaire. Membre du Parti démocrate (PD), le vainqueur de 55 ans veut démontrer que la Ville éternelle n'est pas ingouvernable. Ses premiers engagements concernent la résolution du problème des déchets, qui envahissent les rues de Rome, et celui des transports publics.



À Turin, le professeur de géologie Stefano Lo Russo, âgé de 45 ans et également issu du PD, place désormais en priorité les jeunes et la relance de l'économie sociale.