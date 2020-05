Municipales : la date du second tour fixée au 28 juin

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce vendredi la tenue du second tour des élections municipales au 28 juin prochain.





Le Premier ministre Edouard Philippe, qui a déclaré toujours assumer le choix de maintenir le premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, a annoncé que le second tour se tiendrait le 28 juin prochain. «Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre ses droits», a expliqué le Premier ministre lors d'une conférence à Matignon, en soulignant qu'une «clause de revoyure» avec le conseil scientifique interviendra d'ici deux semaines. Les électeurs devront porter un masque, a ajouté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour qui ce second tour ne devait pas «devenir un facteur de circulation du virus». «Il conviendra donc de faire campagne différemment», a-t-il encore expliqué, en évoquant «le respect systématique des gestes barrière" et la nécessité de «privilégier les campagnes numériques».





Mardi dernier, le conseil scientifique avait rendu un avis positif mais circonstancié sur l'organisation du second tour des élections municipales, qui devait initialement se tenir le 22 mars mais qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement en France.





Le Conseil scientifique ne s'était alors pas opposé à la tenue du second tour des élections municipales en juin mais jugeait nécessaire une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue du scrutin, selon l'avis rendu au gouvernement, et publié mardi.





Les présidents de l'Assemblée et du Sénat, les responsables de la majorité, les représentants des maires et d'associations d'élus ont été écoutés mardi à l'Elysée sur ce second tour inédit, avant les représentants de partis à Matignon mercredi. A ces derniers, Edouard Philippe a assuré que janvier 2021 serait la date butoir du report, et a semblé écarter l'hypothèse d'un vote à l'automne 2020









Marine Le Pen, présidente du RN, avait quant à elle déclaré mercredi que «ce n'est pas à l'opposition de décider» si le second tour des municipales doit ou non être organisé en juin. «Plus personne ne veut prendre de décisions dans notre pays» ni «les assumer», et «depuis trois mois la ligne de conduite du gouvernement consiste à tenter d'échapper à ses responsabilités, ce n'est pas digne». Edouard Philippe lui a donc répondu ce vendredi.